Aggro-Syrer fielen über zwei Passanten her

Völlig grundlos: Zwei Wiener wurden Opfer einer brutalen Attacke und erlitten schwere Verletzungen.

Wien. Die beängstigenden Szenen spielten sich bereits am 20. Juni gegen 20.30 Uhr in der Endresstraße 61 in Liesing ab - jetzt gibt es, nachdem andere Fahndungsnahmen nichts gefruchtet haben, die Lichtbildveröffentlichung der mutßlichen Angreifer.

Zwei Wiener (36, 48) waren auf offener Straße von einer Jugendbande mit Schlägen und Tritten attackiert und dabei schwer verletzt worden. Die vier Schläger ergriffen nach dem Angriff die Flucht. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, jedoch ohne Erfolg. Ein Tatverdächtiger - ein 18-jähriger Syrer - konnte aber mittlerweile ausgeforscht werden.

Der einkassierte Syrer bestritt bislang jedoch die Tat und machte keine Angaben zu seinen Komplizen. Nun wurden Fotos von den Verdächtigen, die nach der Attacke in einer Tankstelle gefilmt wurden, veröffentlicht. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 01 31310 49800 um Hinweise. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.