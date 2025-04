Aussprache endete mit Messerattacke auf 20-Jährigen

In der Messerverbotszone Favoriten ein Butterfly-Messer gezückt hat ein 20-jähriger Syrer, der Stress mit einem gleichaltrigen Landsmann hatte. Der Streit hatte bereits am Vortag seinen Lauf genommen.

Wien. Samstagnachmittag um 16.40 Uhr auf der Quellenstraße im Hotspotbezirk Favoriten: Eine Streifenbesatzung des Stadtpolizeikommandos Favoriten unterstützte gerade Kollegen bei einem Routine-Einsatz, als die Beamten plötzlich wahrnahmen, wie es in unmittelbarer Nähe zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam.

Ein Tatverdächtiger führte mit einem Messer mehrere Schnitt- und Stichbewegungen gegen das Opfer aus, das er zum Glück verfehlte und auch nicht verletzte. Die Polizisten eilten sofort näher und nahmen den Angreifer vorläufig fest - legten ihm am Rücken Handschellen an und setzten ihn am Gehsteig an ein Hauseck.

Die Tatwaffe, ein Butterfly-Messer, wurde sichergestellt. Laut dem Opfer kam es am Vortag bereits zu einem Streit und Beleidigungen zwischen ihm und dem Tatverdächtigen, einem 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Der Messer-Mann befindet sich in Polizeigewahrsam, er bestreitet alle Vorwürfe. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.