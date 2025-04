Nachtschwärmerin niedergestochen - Angreifer war eine Frau

Im Fall jenes Opfers, das vor zwei Wochen Sonntagmorgen mit Stichverletzungen im Schulterbereich orientierungslos beim Donaukanal herumirrte, hat sich eine Zeugin gemeldet - die eine Täterin gesehen haben will, die hinterrücks zugestochen hat.

Wien. Aufgegriffen wurde die schwer verletzte Frau Mitte 30 am 13. April um 5.30 Uhr in der Früh. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erhebungen zufolge war die Nachtschwärmerin zwischen zwei Nachtlokalen am Treppelweg des Donaukanals unweit der Park & Ride-Anlage Spittelau angegriffen worden. Wer oder warum, ist nach wie vor völlig unklar - zumal das Opfer ein völliges Blackout hat.

Jetzt hat sich eine Zeugin des Vorfalls gemeldet. Die Passantin bzw. Besucherin eines der beiden Lokale hat einen Streit zwischen zwei Frauen wahrgenommen. Dabei soll die unbekannte Täterin - unter 30, 1.70 Meter groß, braune Haare, helle Jacke, dunkle Hose - dreimal auf ihre Kontrahentin eingestochen haben und dann davongerannt sein.

Laut Angaben der Zeugin haben sich im Nahbereich des Tatortes weitere Personen befunden, die den Vorfall eigentlich mitbekommen haben müssten oder die Angreiferin vielleicht sogar kennen. Hinweise, auch anonym, an das LKA, Außenstelle Mitte, unter 01 31310 43800.