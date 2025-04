Wildpinkler (44) in Graz mit Messer attackiert

Ein Grazer, der bei einer nächtlichen Rauchpause in die Grünfläche eines Mehrparteienhauses in Andritz austrat, wurde von einem bisher Unbekannten mit einem Messer in den Arm gestochen.

Stmk. Ausgangspunkt des nächtlichen Angriffs auf einen Wildpinkler war ein Parkplatz in der Papierfabrikgasse. Dort trafen alarmierte Polizisten um 3.30 Uhr in der Nacht auf Freitag am Parkplatz eines Mehrparteienhauses auf einen 44-jährigen Grazer. Er wies eine Stichverletzung am Oberarm auf.

Im Rahmen der Erstbefragung gab das verletzte Opfer an, dass er am Parkplatz ein Bier in seinem Fahrzeug getrunken habe. Als er in der Folge ausstieg, um im Bereich der Grünfläche sein Geschäft zu erledigen, sei er plötzlich von einem Unbekannten um eine Zigarette gefragt worden. Nachdem der 44-Jährige diese Frage verneinte, soll der unbekannte Mann, der vor sich hin brabbelte, dem Grazer immer näher gekommen sein. Um die Distanz zu wahren, stieß der 44-Jährige den Mann in der Folge weg, woraufhin der andere plötzlich ein Messer gezückt und ihm in den rechten Oberarm gestochen haben soll. Verbale Bedrohungen gab es davor nicht.

Täterbeschreibung des flüchtigen Messermannes: Er soll zirka 30 Jahre alt und 1.80 Meter groß, schlank und ein eher hellerer Hauttyp mit Drei-Tage-Bart sein; bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Kappe.

Eine Fahndung nach dem Angreifer verlief bisher negativ. Der 44-Jährige wurde ins LKH Graz eingeliefert. Die Ermittlungen laufen.