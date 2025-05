Austro-Pfarrer kennt Papst: "In Wien aß er Steak, kein Schnitzel"

Pater Matthias Schlögl, Pfarrer der Wiener Augustinerkirche, ist einer der wenigen, die den neuen Papst Leo XIV. persönlich kennen. Dieser besuchte Wien Ende Oktober 2024 – und hinterließ einen bleibenden Eindruck.

„Kardinal Robert – damals noch unser Generaloberer – hat uns zwölf Jahre lang begleitet“, erzählt Pater Matthias im oe24-Interview. „Als er von Papst Franziskus zum Kardinal ernannt wurde, luden wir ihn ein, den 675. Weihetag unserer Kirche mit uns zu feiern. Und er sagte sofort zu – nicht wegen der historischen Bedeutung, sondern weil er betonte: ‚Ihr seid mir wichtig.‘“

Die Augustinerkirche in Wien, einst kaiserliche Hofpfarrkirche, beherbergt heute nur noch eine kleine Gemeinschaft. „Wir sind wenige, aber er hat uns immer Mut gemacht“, so der Pfarrer. „Er ist ein Mensch, der zuhört, der Gemeinschaft stärkt – und der keine Angst verbreitet, sondern Vertrauen.“

„Ein charismatischer Arbeiterpapst“

Die Wahl des Namens „Leo XIV.“ sieht Pater Matthias als bewusstes Signal: „Leo XIII. war der Arbeiterpapst, ein Mann der Sozialenzykliken. Unser neuer Papst ist ähnlich – ein Macher, aber mit Herz.“ Bei der Ansprache nach seiner Wahl habe man gemerkt, wie bewegt er war. „Er sprach von Frieden, von Einheit. Da wussten wir: Das wird ein Papst, der die Menschen mitnimmt.“

„Theologisch? Er ist einfach katholisch – im besten Sinn“

Auf die Frage, ob der Papst eher progressiv oder konservativ sei, lacht Pater Matthias. „Er lässt sich nicht in Schubladen stecken. Er ist katholisch – also allumfassend. Genau das braucht die Kirche heute.“ Als Augustiner sei er zudem ein Praktiker: „Unser Orden arbeitet in Schulen, Pfarren und Wissenschaft. Er weiß, wie die Welt da draußen tickt.“

„Und zum Essen? Da gab’s kein Schnitzel!“

Dann folgt die überraschende Papst-Enthüllung: „Sie werden’s nicht glauben – aber wir haben mit ihm ein gutes Steak gegessen!“ Pater Matthias schmunzelt. „Als Amerikaner war er froh, mal nicht römisch zu essen. Und er hat’s genossen.“ Ein typisches Wiener Schnitzel? „Nein, das gab’s nicht. Aber dafür eine herzliche Atmosphäre – und das zählt ja mehr.“

Pater Matthias Schlögl, Pfarrer der Wiener Augustinerkirche, hat den neuen Papst Leo XIV. (erster US-amerikanischer Papst) persönlich getroffen. © oe24.TV ×

Für Pater Matthias ist klar: Leo XIV. wird kein distanzierter Pontifex, sondern ein Papst, der Brücken baut – zwischen Kontinenten, Strömungen und auch beim Essen. „Er ist einer von uns. Und das spürt man.“