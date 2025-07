Babyleiche bei Starnacht-Bühne: Erste Spur zu Eltern

Erste Hinweise führen zu einem jungen Pärchen, das am letzten Juni-Wochenende ohne Hilfe entbunden haben muss und dabei das Neugeborene - einen Buben - töteten. Dann versteckten sie die Leiche in einer auffälligen Tasche im Gebüsch.

Ktn. Die Ermittler haben im Fall der am Wochenende im Klagenfurter Europapark unweit der Starnach-Bühne entdeckten Babyleiche offenbar Hinweise erhalten, wonach das Kind, das noch die Nabelschnur dran hatte und demnach unmittelbar bei der Geburt bzw. im Geburtsschock getötet worden war, am 29. Juni zwischen 6.30 und 9.00 Uhr am "Iriskogel", einem Hügel in dem Park, abgelegt wurde. Ein junges Paar soll sich dort aufgehalten haben.

Gefunden wurde die männliche Babyleiche in einer auffälligen großen hellvioletten Einkaufstasche eines skandinavischen Einrichtungshauses, von der die Staatsanwaltschaft am Dienstag ein Foto veröffentlichte.

© LPD Kärnten

Zeugen, die Wahrnehmungen zu einem jungen Paar oder der Jysk-Tasche mit der aufgedruckten englischen Wörtern "DREAMS", "SLEEPING", "AFFORDABLE" sowie "SCANDINAVIAN" am letzten Sonntag im Juni haben, mögen sich bei einer Polizeidienststelle oder beim Landeskriminalamt melden, verlautbarte die Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Eine genauere Beschreibung des Paars gab es zunächst nicht.

Ermittelt wird in dem Fall nicht wegen Mordes, sondern wegen Tötung eines Kindes bei der Geburt (Paragraf 79 StGB), die Untersuchungen richten sich nicht nur gegen die Mutter, sondern auch gegen Unbekannt. Es wird davon ausgegangen, dass das Baby nicht in einem Krankenhaus oder mit Hilfe einer Hebamme entbunden wurde.

(Hinweis - Schwangere Frauen können ihr Kind in Österreich auf Wunsch anonym in einem Krankenhaus zur Welt bringen oder das Neugeborene in einer Babyklappe abgeben. Infos unter https://go.apa.at/WzPPATHE)