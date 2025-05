Bär macht Tirol unsicher: Riss Schaf und Lamm

Ein Bär treibt offenbar weiter in Umhauen im Tiroler Ötztal (Bezirk Imst) sein Unwesen.

Am Sonntag wurde in einem Almgebiet ein weiteres totes Schaf sowie ein gerissenes Lamm aufgefunden, informierte das Land am Montag.

Zwei tote Schafe

Nach Begutachtung durch einen Amtstierarzt bestand der Verdacht, dass die Tiere von einem Bären gerissen wurden. Auch entsprechende Spuren im Schnee wurden fotografiert. Erst vergangene Woche waren dort zwei tote Schafe sowie zwei tote Lämmer entdeckt worden.

Genetische Untersuchung

Auch diese gingen offenbar auf das Konto des Raubtieres. Die nunmehr entnommenen Tupferproben wurden zur genetischen Untersuchung an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie in Wien geschickt. Abseits dieser Meldungen lagen der Behörde derzeit keine weiteren Meldungen über Sichtungen oder allfällige Schäden durch einen Bären vor, hieß es.

Meldung über beschädigte Bienenstöcke

Vor zwei Wochen war wiederum im Gemeindegebiet von Sautens, einem Nachbarort von Umhausen, ein Bär mit einer Wildkamera nachgewiesen worden. Zudem ging bei der Behörde eine Meldung über beschädigte Bienenstöcke im Gemeindegebiet des ebenfalls benachbarten Roppen ein. Auch dabei wurde die Beteiligung eines Bären vermutet. Zudem gab es auch in Ried im Oberinntal Hinweise auf das Raubtier.