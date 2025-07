Bankomat mit gestohlenem Auto herausgerissen

Der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft.

OÖ. 26 Mal haben Bankomatsprenger heuer bereits in Österreich zugeschlagen. Bankomaten sind schon lange ein beliebtes Ziel. In Wels steht heute ein Mann vor Gericht, der Mitglied einer Bankomatknacker-Bande sein soll, die 2018 in Sattledt zugeschlagen haben soll. Vor der Tat sollen sie ein Auto auf einem Firmengelände gestohlen haben. Mit diesem Auto haben sie einen Bankomaten in einer Bankfiliale aus der Verankerung gerissen. Danach haben sie das Auto mit aufgeschnittenem leeren Bankomat in St. Marien zurückgelassen.

DNA-Spuren - es gilt die Unschuldsvermutung - führten zum Angeklagten, dem bis zu fünf Jahre Haft drohen.