Bei Frequency: Joggerin von Stapler getötet

Der 37-Jähriger war ohne gültige Lenkerberechtigung mit dem Gabelstapler unterwegs.

Weil er im August 2024 in der niederösterreichischen Landeshauptstadt mit einem Teleskopstapler eine Joggerin (54) erfasst und getötet haben soll, ist ein 37-Jähriger am Montag in St. Pölten zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung ist rechtskräftig. Der Wiener hatte sich in dem zweitägigen Verfahren teilgeständig gezeigt.

Der Angeklagte war am 23. August des Vorjahres in der Mittagszeit mit Abbauarbeiten nach dem Frequency Festival beschäftigt. Ziel war, mit dem Teleskopstapler im Bereich des Traisenwegs Absperrzäune zu entfernen. Der nunmehr 37-Jährige soll ohne gültige Lenkerberechtigung mit dem Fahrzeug "blindlings" auf einem nicht abgesperrten Rad- und Fußweg rückwärts gefahren sein. Die vorbeilaufende Joggerin - sie dürfte auch Kopfhörer verwendet haben - wurde mit dem rechten hinteren Reifen erfasst.

Der Angeklagte will sich bei der Fahrt immer umgeblickt haben. "Ich habe keine Ahnung, von wo sie gekommen ist. Ich habe sie nirgends gesehen", sagte der Beschuldigte am ersten Prozesstag im Oktober des Vorjahres über die Läuferin. Er habe einen Schrei gehört und in der Folge die Frau liegen gesehen. Nach der Kollision habe er Erste Hilfe geleistet und sei "schwer unter Schock" gestanden. Die 53-Jährige wurde von einem Notarzt reanimiert und ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Keine Drogen im Spiel

Infolge des Zusammenpralls wurden im Blut des 37-Jährigen Spuren von Kokain und THC festgestellt. Am 21. August gegen 23 Uhr will er vor dem Vorfall zuletzt Kokain konsumiert haben, Cannabis am Abend des 22. August. Aufgrund der Zeitspanne bis zum Fahrtantritt wurde die vom Anklagevorwurf umfasste grobe Fahrlässigkeit vom Verteidiger und von dessen Mandanten bestritten. Auch zwei Gutachten kamen zum Schluss, dass keine Suchtmittel-Beeinträchtigung zum Unfallzeitpunkt vorlag.

Der 37-Jährige habe sich keines Einweisers bedient und den Stapler zu schnell bewegt, schlussfolgerte der Einzelrichter am Montag. Eine grobe Fahrlässigkeit wurde von ihm wurde aber verneint.

Ebenfalls angelastet wurde dem Beschuldigten Körperverletzung im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung mit einem Ex-Arbeitskollegen. Hier wurde der Angeklagte freigesprochen. Einen Schuldspruch gab es hingegen wegen Verletzungen der Unterhaltspflicht.