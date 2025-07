Beim Bau von Benzin-Fahrrad - zwei 13-Jährige schwer verletzt

Die beiden Buben erlitten schwere Verbrennungen - mit einem dritten Freund hatten sie ein mit einem Benzin-Motor betriebenes Fahrrad bauen wollen.

OÖ. Zu dem Drama war es Sonntagabend im Mühlviertel am zweiten Tag nach Schulschluss gekommen: Zwei 13-Jährige wurden am Sonntagabend bei einem Brand in einer Garage in Königswiesen (Bezirk Freistadt) schwer verletzt. Gemeinsam mit einem 14-Jährigen hatten sie geplant, einen Motor auf ein Fahrrad zu bauen. Hierfür füllten die Teenager ein vorbereitetes Benzingemisch in zwei offene Kunststoffbehälter und hantierten daneben mit einer Lötlampe. Dabei dürften sich die Dämpfe aus den Behältern explosionsartig entzündet haben, berichtete die Polizei.

Vater löschte Brand mit Handfeuerlöscher

Ein 13-Jähriger versuchte noch, die Treibstoffbehälter aus der Garage zu tragen, musste diese aber fallen lassen, weil sie so heiß waren. Das führte zu einem großflächigen Brand am Boden der Garage. Die Jugendlichen flüchteten durch eine Nebeneingangstür. Die beiden 13-Jährigen erlitten schwere Brandverletzungen und wurden mit Hubschrauber bzw. Rettung in Krankenhäuser in Wien und Linz gebracht. Der 14-Jährige blieb unverletzt. Der Vater eines der Jüngeren löschte den Brand mit einem Handfeuerlöscher.