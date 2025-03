Beim Montieren von Blitzableiter: Todessturz von Schule

Im Rahmen von Arbeiten an einem Schuldach stürzte ein Arbeiter (53) vom Dach 16 Meter in die Tiefe. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen. Zeugen gab es keine - am Mittwoch war schulfrei.

Stmk. Soviel ist über den tödlichen Arbeitsunfall am Josefitag - am Tag des Landespatrons haben in der Steiermark alle Schüler und Lehrer keinen Unterricht - bekannt: Weil eben kein Betrieb in der HTL herrschte, wurde der Mittwoch für diverse Arbeiten am Dach genützt. Unter anderem wurde dabei ein neuer Blitzableiter montiert.

Dabei dürfte ein Professionist aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag beim Hochbefördern von Arbeitsmaterial mittels einer Hubarbeitsbühne auf das 16 Meter hohe Dach der Schule oben angekommen aus nicht geklärter Ursache zu Sturz gekommen sein. Ein Arbeitskollege konnte den 53-Jährigen neben der Arbeitsbühne am Boden liegend vorfinden. Der geschockte Kollege setzte sofort Erste Hilfe-Maßnahmen. Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Kapfenberg übernahmen in weiterer Folge die Wiederbelebungsversuche bis zum Eintreffen des Notarztes. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungskette verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Was genau passiert ist, gilt es erst zu klären.