Polizeiauto Wien
Mit Flasche

Ostafrikaner keilerten: in Wien-Hernals festgenommen

08.08.25, 12:45
29-Jähriger will sich mit Tritten und abgebrochener Flasche nur gewehrt haben.

Wien. Ein 29-Jähriger soll am Donnerstag einen 26-Jährigen in Wien-Hernals mit Tritten und einer abgebrochenen Glasflasche verletzt haben. Der Jüngere wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei seiner Einvernahme behauptete der Beschuldigte allerdings, er habe sich nur gegen einen Angriff des 26-Jährigen zur Wehr gesetzt, berichtete die Landespolizeidirektion am Freitag.Der Ältere war am Tatort in der Steinergasse zunächst vorläufig festgenommen worden. Später wurde der aus Äthiopien stammende Verdächtige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien unter dem Verdacht der schweren Körperverletzung in eine Justizanstalt überstellt.

Mit dessen Vorwürfen konfrontiert, bestritt der verletzte somalische Staatsbürger die Angaben des 29-Jährigen. "Der 26-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt", sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

