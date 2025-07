Betrunkener schleudert sein Handy auf Polizisten

Der 33-Jährige hatte über ein Promille intus.

Wien. Beamte der Polizeiinspektion Praterstern wurden in der Nacht auf Montag aufgrund eines aggressiven Mannes im Bereich der Lassallestraße alarmiert. Der 33-jährige Österreicher soll zuerst reglos am Boden gelegen sein. Als von den Einsatzkräften Erste-Hilfe Maßnahmen gesetzt werden wollten, wurde der Mann aggressiv und beschimpfte die Beamten lautstark und griff sie an. Trotz mehrmaliger Aufforderung, sein strafbares Verhalten einzustellen, kam er diesen nicht nach. Den Beamten gelang es kurzfristig den 33-Jährigen zu beruhigen, dann eskalierte die Situation aber und der Mann versuchte sein Handy in Richtung eines Beamten zu werfen.

In weiterer Folge wurde der Mann vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Alkovortest ergab 1,09 Promille. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.