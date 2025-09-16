Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Bewohner erwischte Einbrecher-Duo und wurde verprügelt

16.09.25, 12:25 | Aktualisiert: 16.09.25, 13:32
Während einer der Einbrecher, ein 39-jähriger Rumäne, festgenommen werden konnte, befindet sich sein Komplize noch auf der Flucht.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es am Montagvormittag im 11. Wiener Gemeindebezirk. Ein 37-jähriger Einfamilienhausbesitzer bemerkte gegen 11 Uhr, nachdem er mit seiner Frau von einem Spaziergang zurückkam, zwei ihm unbekannte Männer aus seinem Haus kommen.

Als der Wiener die Eindringlinge ansprach, liefen diese in unterschiedliche Richtungen davon. Der 37-Jährige verfolgte aber zu Fuß einen der Verdächtigen, bei dem es sich um einen 39 Jahre alten Rumänen handelt. Die Flucht erstreckte sich durch mehrere angrenzende Gärten. Schließlich gelang es dem Einheimischen den Einbrecher einzuholen. Daraufhin attackierte der Rumäne den Hausbesitzer und verletzte ihn dabei.

Die alarmierte Polizei rückte sofort aus und konnte bei dem Verdächtigen Bargeld im vierstelligen Bereich, das aus dem Einfamilienhaus stammte, sicherstellen. Der 39-Jährige wurde festgenommen. Das verletzte Opfer wurde vom Rettungsdienst versorgt und in häusliche Pflege entlassen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem zweiten Einbrecher verlief negativ.

Der 39-Jährige gab bei seiner Einvernahme an, dass sein Komplize nur ein flüchtiger Bekannter sei und er nur dessen Vornamen kenne. Zudem habe ihn der Hausbesitzer geschlagen und nicht umgekehrt. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

