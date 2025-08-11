Bewusstlos nach Sprung ins Becken: Freunde retteten 30-Jährigen

Der junge Mann musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

In dem kleinen, beschaulichen Schwimmbad in Maria Schmolln im Bezirk Braunau ereignete sich am Sonntagabend ein furchtbarer Unfall. Ein 30-Jähriger machte, wohl um sich an dem heißen Tag noch etwas abzukühlen, in das nur 1, 25 Meter tiefe Becken einen Kopfsprung. Dabei dürfte er heftig auf den Grund des Beckens gestoßen, er verlor sofort das Bewusstsein

Seine Freunde mussten alles mitansehen, sprangen ins Wasser und zogen den Innviertler heraus, um mit der Wiederbelebung zu beginnen. Nachdem die Rettungskräfte eingetroffen waren, versorgte der Notarzt den jungen Mann, welcher anschließend mi einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.