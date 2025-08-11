Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Freibad Maria Schmolln 30-Jähriger Kopfsprung bewusstlos
© www.maria-schmolln.at

Im Spital

Bewusstlos nach Sprung ins Becken: Freunde retteten 30-Jährigen

11.08.25, 10:20
Teilen

Der junge Mann musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. 

In dem kleinen, beschaulichen Schwimmbad in Maria Schmolln im Bezirk Braunau ereignete sich am Sonntagabend ein furchtbarer Unfall. Ein 30-Jähriger machte, wohl um sich an dem heißen Tag noch etwas abzukühlen, in das nur 1, 25 Meter tiefe Becken einen Kopfsprung. Dabei dürfte er heftig auf den Grund des Beckens gestoßen, er verlor sofort das Bewusstsein

Seine Freunde mussten alles mitansehen, sprangen ins Wasser und zogen den Innviertler heraus, um mit der Wiederbelebung zu beginnen. Nachdem die Rettungskräfte eingetroffen waren, versorgte der Notarzt den jungen Mann, welcher anschließend mi einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden