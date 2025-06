Biker (55) kracht in zwei Autos – tot

Am Freitag kam es auf der B28 bei St. Anton an der Jeßnitz (Niederösterreich) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Ein 55-jähriger Wiener Motorradfahrer verlor nach einer Kurve bei Winterbach aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Auto eines 83-jährigen Mistelbachers. Anschließend prallte er gegen ein weiteres Fahrzeug, gefahren von einem 65-jährigen Scheibbser. Der Motorradlenker wurde durch den Aufprall in die Böschung geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

Die Unfallstelle musste bis 14.15 Uhr gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist bisher unbekannt.