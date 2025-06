Biker über Leitschiene in Fluss geschleudert und abgetrieben

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Dienstag in Oberkärnten: Ein deutscher Motofahrer wurde bei einem Crash gegen die Leitschiene von seinem Bike 10 Meter in die Tiefe in den Lieser-Fluss geschleudert.

© FF Spittal an der Drau × Ktn. Der 54-Jährige war Dienstag um 8.20 Uhr am Morgen mit seinem Motorrad auf der Katschberg Straße (B99) in Richtung Gmünd unterwegs gewesen, als er auf Höhe Trebesing-Bad in einer engen Rechtskurve aus vorerst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam. Dort stieß er frontal gegen die Leitschiene und wurde in die Lieser geschleudert. Durch die Strömung wurde er rund 500 Meter weit abgetrieben. Weitere Motorradfahrer sahen den Unfall und alarmierten gegen 8.27 Uhr die Feuerwehr Spittal an der Drau. Der Biker hatte jedoch Glück im Unglück und war vor Eintreffen der Feuerwehr bereits so weit abgetrieben, dass er im zugänglichen Uferbereich unter Mithilfe seiner zwei Motorrad-Kollegen aus dem Fluss gezogen werden konnte, berichten die Florianis auf ihrer Homepage. Der Motorradfahrer wurde durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst notärztlich versorgt und danach mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.