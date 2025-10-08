Alles zu oe24VIP
© getty/Symbolbild

Vorführungsbefehl

BMW-Fahrer mit 2 Promille gefährdete Motorradlenker- Haftantritt

08.10.25, 12:20
Der 35-Jährige wurde in einem Bereich geschnappt, in dem er sich wegen eines Betretungs- und Annäherungsverbotes nicht aufhalten dürfte. 

Ein BMW-Lenker (35) soll am Dienstagabend mit seinem SUV mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Flordisdorf unterwegs gewesen sein und dabei einen 40-jährigen Motorradfahrer gefährdet haben.

Dieser musste stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Der Motorradfahrer beobachtete, wie der völlig betrunkene 35-Jährige sein Fahrzeug anschließend in der Jedlersdorfer Straße abstellte, und verständigte die Polizei.

Polizisten der PI Kummergasse hielten den Mann an. Im Zuge der Amtshandlung stellten sie fest, dass er sich durch seine Anwesenheit in der Jedlersdorfer Straße in einem Schutzbereich aufhielt und damit gegen ein gegen ihn ausgesprochenes Betretungs- und Annäherungsverbot verstieß.

Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab eine Alkoholisierung von rund 2 Promille

Zudem bestand gegen den 35-Jährigen ein Vorführungsbefehl zum Strafantritt einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe. Er wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

