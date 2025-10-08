Crash mit Pkw - Mofalenker (66) tot

Der 66-Jährige landete im Straßengraben.

Stmk. Ein dramatischer Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf der L211 von Trössing kommend in Richtung Dietersdorf am Gnasbach.

Im Bereich des Klampfer- bzw. Auenackerwegs fuhr der 74-Jährige in der Folge dem 66-jährigen Mofalenker, beide Südoststeirer, aus bislang ungeklärter Ursache von hinten auf. Der Mofa-Fahrer war in dieselbe Fahrtrichtung unterwegs gewesen.

Der 66-Jährige wurde von seinem Gefährt geschleudert und kam im dortigen Straßengraben zu liegen. Dem Pensionisten konnte nicht mehr geholfen werden, er war auf der Stelle tot.

An seinem Mofa entstand Totalschaden. Der 74-Jährige blieb unverletzt. Sein Pkw wurde im vorderen Bereich stark beschädigt. Ein Alkotest mit dem Lenker des Pkw ergab eine geringfügige Alkoholisierung.

Die L211 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Aufräumarbeiten bis etwa 21.00 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Auch die örtliche Feuerwehr stand im Einsatz.