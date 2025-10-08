Alles zu oe24VIP
Boot auf Mur gekentert: Eine Person vermisst
Graz

08.10.25, 09:16
Schreckmoment in Graz: Auf der Mur kenterte am Mittwochmorgen ein Boot mit drei Arbeitern an Bord. Zwei Personen konnten gerettet werden – nach einem Mann wird weiter gesucht. 

Stmk. Die drei Arbeiter waren in einem Aluboot auf der Mur unterwegs, als dieses gegen 7:20 Uhr kenterte. Dabei fielen alle drei Männer im Bereich der Murbrücke, wo derzeit Sanierungsarbeiten stattfinden, ins Wasser. 

Zwei der Insassen konnten kurz nach dem Unfall geborgen werden. Beide sind laut Polizei unterkühlt, aber weitgehend unverletzt. Nach dem dritten Mann wird derzeit intensiv gesucht – er soll im Wasser untergegangen sein.

Großeinsatz am Fluss

Neben mehreren Polizeistreifen sind auch ein Polizeihubschrauber, eine Drohne sowie Einsatzkräfte von Rettung, Feuerwehr und Wasserrettung vor Ort. Feuerwehr-Taucher und ein Polizeiboot unterstützen die laufende Suche entlang der Mur.

Wie es zu dem Unglück kam, ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.

