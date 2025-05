Boden brach durch: Arbeiter stürzte 7 Meter in Schacht

Der Mitarbeiter einer Baufirma wurde schwer verletzt.

Bei Bauarbeiten in einer Wohnung in der Maria-Theresien-Straße in Alsergrund brach heute, Freitag, kurz nach 14 Uhr im 3. Obergeschoß plötzlich der Boden unter den

Füßen eines Arbeiters einer Baufirma durch. Dieser stürzt sieben Meter tief in einen Lichtschacht.

© Stadt Wien | Feuerwehr ×

Die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Berufsrettung Wien konnten durch ein Fenster im Erdgeschoß zum schwer Verletzten vordringen, ihn stabilisieren, notfallmedizinisch versorgen und mittels Spineboard für den Abtransport ins Krankenhaus vorbereiten.

Zeitgleich wurde die Unfallstelle von Feuerwehrleuten abgesichert. Mehrere Teams der Berufsrettung waren vor Ort, um den Verletzten unter anderem mit schmerzstillenden Medikamenten zu versorgen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.