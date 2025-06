Bodensee: Junger Mann geht vor den Augen seiner Freunde unter

Im Bodensee ist ein 25-Jähriger vor den Augen seiner Freunde untergegangen.

Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann im tiefen Wasser im Bereich der Reutiner Bucht auf der deutschen Seite des Sees ertrunken ist. Suchmaßnahmen blieben bisher erfolglos.

Laut Polizei hatte der 25-Jährige am Samstag zusammen mit Freunden zwei Motorboote gemietet. Die Gruppe fuhr damit in die Reutiner Bucht und ging relativ weit draußen am See baden. Auch der 25-Jährige, der ein unerfahrener Schwimmer gewesen sein soll, sei ins Wasser gesprungen. "Als er immer weiter vom Boot weggetrieben wurde, ging er plötzlich vor den Augen seiner Freunde unter", hieß es von der Polizei.

Zehn Boote und Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Begleiter wählten den Notruf, doch trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, an denen sich zehn Boote und ein Hubschrauber der Schweizer Rettungsflugwacht beteiligten, wurde der Mann nicht gefunden. Die Suchmaßnahmen sollen in den nächsten Tagen fortgesetzt werden.

Das Wasser ist laut Polizei an der Unfallstelle 20 bis 30 Meter tief. Ein Schwimmen von dort zum Ufer ist auch für erfahrenere Schwimmer kaum zu bewältigen.