Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Bomben-Alarm: Karlskirche während Messe evakuiert
© TZ ÖSTERREICH

Cobra-Einsatz

Bomben-Alarm: Karlskirche während Messe evakuiert

04.10.25, 16:57
Teilen

Gläubige nahmen ein mysteriöses Ticken in einem Rucksack  wahr.

Riesen-Aufregung am Samstag in Wien: Während der „Messe für das ungeborene Leben“, geleitet vom früheren St. Pöltner Bischof Klaus Küng, kam es am Vormittag gleich zu einem doppelten Bomben-Alarm.

Cobra rückte aus

Zunächst nahmen Gläubige ein mysteriöses Ticken in einer Tasche neben dem Opferstock wahr. Ein Mann griff geistesgegenwärtig in die Tasche und schaltete den sich dort befindenden Wecker aus.

Wenige Minuten später wurde dann eine blinkende Tasche hinter einer Säule entdeckt. Die Karlskirche musste geräumt werden, die Cobra rückte aus. Wenig später konnte dann aber Entwarnung gegeben werden.

Zusammenhang mit Demo

Die Ermittler überprüfen nun einen Zusammenhang mit der umstrittenen „Marsch fürs Leben“-Demo, die am Nachmittag am Karlsplatz startete. Schon im Vorfeld wurde von einer Gruppierung mit dem Namen „Marsch Fürn Arsch Wien“ zu Störaktionen aufgerufen.

Beamte der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) haben unterdessen den Verdacht, dass die beiden Aktionen Panik auslösen sollten.  Die Ermittlungen laufen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden