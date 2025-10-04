Bomben-Alarm: Karlskirche während Messe evakuiert

Gläubige nahmen ein mysteriöses Ticken in einem Rucksack wahr.

Riesen-Aufregung am Samstag in Wien: Während der „Messe für das ungeborene Leben“, geleitet vom früheren St. Pöltner Bischof Klaus Küng, kam es am Vormittag gleich zu einem doppelten Bomben-Alarm.

Cobra rückte aus

Zunächst nahmen Gläubige ein mysteriöses Ticken in einer Tasche neben dem Opferstock wahr. Ein Mann griff geistesgegenwärtig in die Tasche und schaltete den sich dort befindenden Wecker aus.

Wenige Minuten später wurde dann eine blinkende Tasche hinter einer Säule entdeckt. Die Karlskirche musste geräumt werden, die Cobra rückte aus. Wenig später konnte dann aber Entwarnung gegeben werden.

Zusammenhang mit Demo

Die Ermittler überprüfen nun einen Zusammenhang mit der umstrittenen „Marsch fürs Leben“-Demo, die am Nachmittag am Karlsplatz startete. Schon im Vorfeld wurde von einer Gruppierung mit dem Namen „Marsch Fürn Arsch Wien“ zu Störaktionen aufgerufen.

Beamte der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) haben unterdessen den Verdacht, dass die beiden Aktionen Panik auslösen sollten. Die Ermittlungen laufen.