Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
franz-jonas-platz
© Bombenposse am Franz-Jonas -Platz (google maps)

"Hier spricht..."

Bombendroher verriet am Polizeinotruf seinen Namen

11.08.25, 13:12 | Aktualisiert: 11.08.25, 14:25
Teilen

Mit den Worten "Die gemma dort olle am Oasch" kündigte der Mann am Polizeinotruf an, eine Supermarktfiliale in die Luft zu sprengen. Davor nannte er unvorsichtiger- bzw. blöderweise seinen Namen.




	Wien. Ein Wiener, der am späten Sonntagnachmittag beim Notruf der Wiener Polizei angerufen und angekündigt hat, eine Supermarktfiliale am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf in die Luft zu sprengen, hat den Ermittlern bei seinem Anruf praktischerweise gleich seinen Namen genannt. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wurde er kurz darauf von Uniformierten der Polizeiinspektion Kummergasse und der Inspektion Ziegelofenweg festgenommen. Verdächtiges oder gar Sprengfähiges fanden die Beamten bei dem Verdächtigen, der von einer öffentlichen Telefonzelle angerufen hatte, nicht.









	Der 36-jährige österreichische Staatsbürger gestand in der Vernehmung, die Drohung ausgesprochen zu haben. Zum Motiv sagte er in breitem und deftigem Wiener Dialekt (siehe oben), dass ihn die betreffende Supermarktkette und speziell die Filiale am Tschecheranten- und Raufhandel-Hotspot Franz-Jonas-Platz nerve. Der psychisch wohl angeschlagene Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.






Der Fall erinnert an einen einige Jahre zurückliegenden und ähnlich gelagerten Fall, bei dem ein Wiener bei einem nächtlichen Anruf am Notruf der Polizei angekündigt hatte, am darauffolgenden Montag eine Geiselnahme in einer Filiale des Arbeitsmarktservice (AMS) unternehmen zu wollen. Auch dieser Anrufer hatte sich gleich zu Beginn namentlich vorgestellt. Das Telefonat damals fand seinen Weg ins Internet und ging viral.


                                
    


    

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.


    

    
    
    
    
    



    
    

        

            

                
                                        Die Top-Stories vom oe24 E-Paper                
                
                
                            

        

    


    

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
            


    
    





    




            
    
    

    

    




    
            
    
        





    

        
        
        


    
    

        

            

                
                                        oe24 entdecken                
                
                
                            

        

    


    



    








    





                




        

    


        
    
    

    

    









    





    


        


            

                
                                        
                        
                    
                
            


            


                                    

                        OE24 Logo
                    

                
                                    

                        

                            Es gibt neue Nachrichten
                        

                        

                            Jetzt Startseite laden