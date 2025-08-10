Straßenbahnunfall: Zwei Feuerwehrmänner in Linz unter Kran eingeklemmt

Bei Bergearbeiten nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Linz. Zwei Feuerwehrmänner sind am Sonntag in Linz unter einem Kranarm eingeklemmt worden, als sie mit Bergearbeiten nach einem Verkehrsunfall auf der Wiener Straße (B1) beschäftigt waren. Die Berufsfeuerwehr war um 6.34 Uhr zu dem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gerufen worden. Sie sollte die Straßenbahn mit dem Kranfahrzeug wieder in die Spur heben. Doch während der Arbeiten rutschte der Kran über die Böschung und stürzte um, berichtete die Berufsfeuerwehr Linz.

© Laumat

Zwei Feuerwehrmänner wurden unter dem Kranarm eingeklemmt, jedoch rasch befreit. Die beiden kamen in Linzer Spitäler, waren Sonntagmittag in stabilem Zustand und bei Bewusstsein. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ebelsberg, Pichling und vom technischen Zug Steyr sowie die Betriebsfeuerwehr Linz AG hoben mit der Berufsfeuerwehr die Straßenbahn wieder in die Gleise. Insgesamt waren 102 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Das Kranfahrzeug soll im Laufe des Tages geborgen werden, und auch ermittelt werden, wie es zu dem Unfall kam.