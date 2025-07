Brand in Hochhaus: Feuer brach im 5. Stock aus

Bei einem Brand in einem Hochhaus am Meidlinger Schöpfwerk wurden vier Mieter evakuiert: 16 Feuerwehrfahrzeuge mit 65 Florianis standen im Großeinsatz.

© Viyana Manset Haber

Wien. Samstagabend um 19.30 Uhr: Zeitgleich mit Beginn der ZiB brach in einem Meidlinger Hochhaus in der Lichtensterngasse eine Wohnung im fünften Stock ein Vollbrand aus, die Feuerwehr löste Alarmstufe 2 aus - beim Eintreffen der Helfer schlugen Flammen sowohl straßenseitig wie auch gebäuderückseitig aus den Fenstern. Durch die offenstehende Wohnungstüre war das Stiegenhaus stark verraucht. Aufgrund der enormen Hitze - vermutlich angefacht von einer Sauerstoffflasche für medizinische Zwecke in der hauptbetroffenen Wohnung - mussten drei Löschleitungen eingesetzt werden.

© MA68

Der Brand wurde laut Feuerwehrsprecher Christian Feiler im sogenannten "umfassenden" Löschangriff bekämpft. Eine Löschleitung wurde unter Atemschutz im Inneren des Gebäudes über das Stiegenhaus vorgetragen, die anderen zwei Löschleitungen über zwei Drehleitern eingesetzt um ein Übergreifen auf andere Wohnungen oder die Fassade zu verhindern. Vier Personen wurden in Sicherheit gebracht, wie durch ein Wunder wurde niemand schlimmer verletzt.