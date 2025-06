Brutaler Raubüberfall in Park nach Pride-Parade

Eine Freundesgruppe, die in der Nacht auf Sonntag nach der Pride-Teilnahme noch in einem Park zusammensaß, wurden von zwei Männern brutal überfallen - wegen eines Rucksackes.

Wien. Wie die Polizei berichtet, kam es genau um Mitternacht im Fritz-Imhoff-Park im 6. Bezirk zu den hässlichen Ereignissen rund um einen räuberischen Diebstahl an einer Clique, die noch an der Pride-Parade (mit Schweigeminute für die Grazer Amoklaufopfer) teilgenommen hatte. Am Heimweg saß man noch zusammen, um den Tag Revue passieren zu lassen, als sich zwei unbekannte Männer näherten und die

Gruppe wiederholt belästigten.

Einer der beiden Angreifer, ein, wie sich später herausstellen sollte, junger Serbe (18) trug eine Sturmhaube. Plötzlich schnappte er sich den Rucksack eines der Freunde und wollte damit davonlaufen, als mehrere Anwesende aufsprangen und den Maskenmann aufhalten wollten. Der 18-Jährige wollte allerdings die Beute keinesfalls hergeben und schlug dem 27-jährigen Besitzer des Rucksacks - der mit seiner Freundin vor Ort war - mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Um etwaige Missverständnisse vorzubeugen: einen LGBTIQ-Hate-Hintergrund hatte der brutale Überfall keinen.

Das Opfer konnte den Rucksack trotz des heftigen Angriffs mit aller Kraft festhalten, worauf die beiden Männer die Flucht ergriffen. Aufgrund der genauen Täterbeschreibung konnten Beamte der Bereitschaftseinheit den 18-Jährigen kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe anhalten und vorläufig festnehmen. Bei der Personsdurchsuchung wurde die Sturmhaube vorgefunden und sichergestellt.

Komplize verlor Ausweise bei Überfall

Der zweite mutmaßliche Täter, ein 33-jähriger Österreicher, konnte in weiterer Folge ebenfalls ausgeforscht werden, da er seinen Ausweis am Tatort verloren hatte. Das 27-jährige Opfer, das bei dem Vorfall mehrere Verletzungen im Gesichtsbereich erlitten hatte, wurde von der Rettung notfallmedizinisch erstversorgt, hernach begab es sich selbstständig in ein Spital.

Die beiden Beschuldigten wurden wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls angezeigt. Der 18-Jährige befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.