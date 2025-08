Bub (6) stürzte von Mauer vier Meter in die Tiefe

Der Bub (6) musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.

Ein tragischer Vorfall ereignete sich bei einem Asylheim in Lieboch, Bezirk Graz-Umgebung. Dort soll am Sonntagnachmittag baus einer Höhe von rund vier Metern auf den Asphaltboden geknallt sein. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Plexiglasscheibe brach durch

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 14 Uhr zu einem ehemaligen Gasthaus, das derzeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, gerufen. Laut ersten Erhebungen war der aus der Ukraine stammende Bub beim unbeaufsichtigten Spielen im Außenbereich auf eine Mauer geklettert, die durch Plexiglasscheiben gesichert war.

Dabei kam es zum Bruch einer Scheibe, woraufhin das Kind in die Tiefe stürzte. Der Sechsjährige wurde vom Roten Kreuz und einem First Responder versorgt und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Kinderchirurgie des LKH Graz geflogen. Weitere Erhebungen zu den genauen Unfallumständen laufen.