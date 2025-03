Bürgermeister (52) starb bei rätselhaftem Traktorunfall

Der Bürgermeister von Breitenstein im Semmering-Gebiet, Engelbert Rinnhofer, stürzte mit seiner Zugmaschine von der Straße in den Tod - kurz nachdem er einem Auto ausgewichen war. Der Lenker dieses silbernen Fahrzeuges wird nun gesucht.

NÖ. Bei einem tragischen Traktorunfall in Breitenstein (Bezirk Neunkirchen) ist am Donnerstag der 52-Jährige VP-Bürgermeister des Ortes, Landwirt und engagierter Floriani, Engelbert Rinnhofer, ums Leben gekommen. NÖ-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer ist wie viele Weggefährten und Freunde ob des plötzlichen Ablebens des erst vor einer Woche wieder angelobten langjährigen Ortschefs geschockt: "Ein lieber Freund, ein treuer Weggefährte und ein Mensch voller Herzlichkeit hat uns verlassen. Ruhe in Frieden– du wirst mir sehr fehlen. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie."

Polizeiangaben vom Freitag zufolge war die Zugmaschine auf der L4167, der Adlitzgrabenstraße in Fahrtrichtung Schottwien, auf eine etwas 35 Zentimeter hohe Steinmauer am Fahrbahnrand geraten und in einen Bach gestürzt. Rinnhofer blieb unter dem tonnenschweren Traktor liegen und starb noch an der Unfallstelle. Die zu Hilfe gerufenen Feuerwehrleute mussten ihren eigenen Kameraden der FF Breitenstein bergen.

Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls sind nach wie vor im Gange. Auf der L4167 soll dem Traktorfahrer kurz nach 16.00 Uhr ein silberner Pkw entgegengekommen sein. Der Lenker dieses Autos wurde ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Semmering (Tel.: 059133 3359) in Verbindung zu setzen, um an der Klärung des Unfallherganges mitzuwirken.