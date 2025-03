Traktor stand mitten im Ortsgebiet in NÖ in Vollbrand

Daneben stehendes Haus und Pkw beschädigt.

Pürstendorf. Ein Traktor ist am Samstag in Pürstendorf (Gemeinde Ladendorf, Bezirk Mistelbach) in Flammen aufgegangen. Das Anhänger-Gespann blieb plötzlich auf der Mistelbacher Straße (B40) mitten im Ortsgebiet stehen. Beim Absteigen sah der Fahrer bereits Flammen aus dem Motorraum schießen und verständigte die Feuerwehr. Als sie eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, berichtete diese.

Vier Feuerwehren mit 61 Mitgliedern konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. Durch die enorme Hitze wurden Fenster und Türen eines Wohnhauses und ein daneben stehender Pkw beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die B40 war während des eineinhalb Stunden dauernden Einsatzes gesperrt.