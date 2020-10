Das Verhandlungsteam startet die konkreten Ankaufsgespräche mit dem Hersteller des Mehrzweckhelikopters AW169M von Leonardo.

Im Auftrag von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wird am 7. Oktober eine Delegation des Verteidigungsministeriums unter der Leitung des Nationalen Rüstungsdirektors nach Rom reisen und offiziell mit den Verhandlungen mit dem italienischen Verteidigungsministerium zur Beschaffung des Hubschraubers AW169M beginnen. Die Beschaffung soll bekanntlich im Rahmen eines G2G Verfahrens erfolgen. Neben der gemeinsamen Erstellung eines Programmplanes werden insbesondere Kooperationsfelder zwischen den beiden Nationen abgestimmt und in weiterer Folge ausverhandelt.

„Der Hubschrauber AW169M wird in den kommenden Jahren die in die Jahre gekommene ‚Alouette‘ III ersetzen und in bewährter Weise zum Schutz der österreichischen Bevölkerung im Einsatz stehen. Ich beauftrage den Rüstungsdirektor, die Verhandlungen zügig und zum Wohle der Bevölkerung durchzuführen“, so Ministerin Klaudia Tanner.

Am 21. September 2020 erfolgte durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner der Startschuss zur Umsetzung eines der größten Beschaffungsvorhabens des Österreichischen Bundesheeres.