Filippo’s Restaurant kocht jetzt groß auf im Familypark in St. Margarethen

Der Familypark in St. Margarethen im Burgenland präsentiert sich zum Herbstbeginn mit neuem Gastro-Herzstück. Filippo's Restaurant punktet mit seinem einzigartigen Flair und in der mittelalterlichen Kulisse dürfen sich die Besucher auf völlig neue Geschmackserlebnisse freuen.

© Hafenscher

Mit „Filippo’s Restaurant“ eröffnet Österreichs größter Freizeitpark, der Familypark in St. Margarethen im Burgenland, ein neues Hauptrestaurant und setzt dabei nicht nur auf Unterhaltung, sondern auch auf regionale und biologische Kulinarik. Hier schlägt jetzt das Herz für Genießer.

SB-Restaurant mit Mittelalter-Flair © Payer

Investiert wurden in Filippo‘s Restaurant, die Erlebnisburg im Mittelalter-Design mit modernem Gastro-Konzept 8,5 Millionen Euro. 480 Gäste finden Platz, eine 400 Quadratmeter große Küche sorgt künftig für Qualität und Effizienz im gesamten Park.

Bio-Zutaten aus de rRegion prägen künftig dieGerichte. Buntes Angebot auch für Vegetarier und Veganer. © Hafenscher

Mehr Genuss gepaart mit mehr Regionalität

Stelze bis Curry. „Mit Filippo’s Restaurant setzen wir ein starkes Zeichen für Qualität, Nachhaltigkeit und touristische Weiterentwicklung“, betont Geschäftsführer Filip De Witte. Auch Vegetarier, Veganer und Bio-Fans werden fündig. Noch ist die Speisenauswahl etwas eingeschränkt – doch ab nächster Saison will der Familypark richtig aufkochen. Dann stehen thematisch passende Klassiker wie Stelze, Grillhuhn oder Flammkuchen auf der Karte, ergänzt durch Tagesangebote und saisonale Spezialitäten. Aktuell verwöhnt wird man u. a. mit Kartoffelcremesuppe, Käsespätzle oder dem Kichererbsencurry mit Bio-Kichererbsen von Esterházy. Und für alle Naschkatzen gibt‘s den Kasierschmarren mit Zwetschkenröster im XXXL-Format.

Filippo's Coffee mit Tortentheke © Hafenscher

Generell liegt der kulinarische Fokus auf Regionalität. Nicht nur die Kichererbsen kommen aus der Region, sondern auch das Fleisch (Kemeten bei Oberwart) sowie Bier und Wein aus Gols. www.familypark.at

Besondere Halloween-Attraktionen warten.