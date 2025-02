Mit Notarzthubschrauber ins Spital gebracht.

Eine Fußgängerin ist am Samstagnachmittag im Bereich einer Tankstelle im Designer Outlet Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Die Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 18 ins Spital nach Eisenstadt geflogen, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland auf APA-Anfrage. Auch Polizei und Rettung waren im Einsatz. Näheres zum Unfallhergang war zunächst nicht bekannt.