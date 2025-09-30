Illegale Jagd auf Wachteln im Burgenland vermutet

Die Jagd auf die europaweit gefährdete Wachtel ist in Österreich nur im Burgenland erlaubt. Eine aktuelle Recherche durch BirdLife Österreich im Bezirk Neusiedl/See zeige den "massiven Einsatz illegaler elektronischer Klangattrappen bei der Jagd".

Die Verbreitung dieser illegalen Praxis, direkt angrenzend an den Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel, lasse laut BirdLife befürchten, dass die meisten Wachteln im Burgenland mittels rechtswidriger Methoden gejagt werden. Daher fordert die Vogelschutzorganisation ein sofortiges Ende der Bejagung und eine "konsequente Reform der Jagdaufsicht".

BirdLife habe in den letzten Jahren vielfach Hinweise auf den Einsatz illegaler Klangattrappen im Bezirk Neusiedl am See erreicht, deswegen habe die Vogelschutzorganisation heuer erstmals "gezielt die Verbreitung dieser Praxis" untersucht. In der ersten Septemberhälfte waren sie in mehreren Nächten vor Ort unterwegs, um die Situation zu dokumentieren, so schreiben sie in einer Presseaussendung. "Dabei konnten insgesamt zwölf aktive Lockgeräte für die Wachtel in fünf Jagdrevieren festgestellt werden." An den Folgetagen dokumentierten die Teams an denselben Standorten aktive Jagd. "Das ist ein klarer Beleg, dass die Geräte gezielt für die Bejagung der im Bestand stark rückläufigen Wachteln eingesetzt wurden“, so Johannes Hohenegger von BirdLife.

Verstöße gegen Jagdrecht und Vogelschutz

Elektronische Klangattrappen sind nach der EU-Vogelschutzrichtlinie ebenso wie nach den österreichischen Jagdgesetzen strikt verboten, da sie es ermöglichen, Vögel in großen Mengen anzulocken und zu töten. "Diese Geräte spielen nachts unablässig Vogelrufe ab, wodurch ziehende Vögel zur Rast in der Nähe des vermeintlichen Artgenossen bewogen werden“, so Hohenegger: "Sobald es wieder hell ist, werden die Tiere vom scheinbar sicheren Rastplatz aufgescheucht und erschossen. Eine illegale Jagdpraxis, die gestoppt gehört!“, so der Tierschützer.

Zur Wachtel selbst

Die Wachtel, der mit nur etwa 100 Gramm mit Abstand kleinste heimische Hühnervogel, hat in Österreich in den letzten 25 Jahren etwa die Hälfte ihres Bestands verloren (minus 56 % von 1998 bis 2024 laut österreichischem Brutvogelmonitoring). Sie steht auch auf der Europäischen Roten Liste als "potenziell gefährdet“. Aufgrund der europaweit abnehmenden Bestände und der recht hohen Abschusszahlen stuft die EU-Kommission die Jagd auf die Wachtel als "wahrscheinlich nicht nachhaltig“ ein und empfiehlt eine Einstellung, bis ein geregeltes Jagdmanagement etabliert ist. Das Burgenland ist das einzige Bundesland Österreichs, in dem die Wachtel noch gejagt werden darf.

Neben der nicht abreißenden Serie von Abschüssen streng geschützter Greifvogelarten selbst in der Nationalparkregion unterstreiche die Situation um die Wachteljagd "die Notwendigkeit unabhängiger, revierfremder Jagdaufseher, um den Einsatz illegaler Methoden wirksam zu verhindern", fordert BirdLife.