Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Burgenland
Operationen wegen Corona verschoben: Wien, Tirol und Kärnten
© Getty

Ermittlungen

Mädchen (17) stirbt bei Not-OP im Burgenland

31.12.25, 09:16
Teilen

Nach dem Tod einer Jugendlichen, die nach einer Operation Anfang Dezember in der Klinik Oberwart gestorben ist, ermittelt die Staatsanwaltschaft Eisenstadt.  

Die 17-Jährige soll in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital eingeliefert und trotz aller Bemühungen der Ärzte gestorben sein. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt bestätigte auf APA-Anfrage die Ermittlungen, es wurde eine Obduktion angeordnet.

Klinik Oberwart
© Gesundheit Burgenland

Nach der Einlieferung in die Klinik sei eine Notoperation angeordnet worden. Den Eingriff überlebte das Mädchen aber nicht, es starb noch im Operationssaal. Nun soll eine Obduktion die Todesursache klären, das Ergebnis steht noch aus, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Gesundheit Burgenland sagte volle Aufklärung und die Unterstützung der Behörden bei den Untersuchungen zu.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden