Nationalpark Neusiedler See wächst

Der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel wird um 150 Hektar erweitert. Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) spricht von einem "Gewinn für Natur, Klima und Landwirtschaft".

Wertvolle Feuchtwiesen sollen durch die Erweiterung des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel um 150 Hektar "langfristig gesichert werden", sagte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Sonntag . Die Gebietserweiterung Waasen-Hanság bringe "Gewinn für Natur, Klima und Landwirtschaft". Durch die Einbindung lokaler Grundeigentümer und von Landwirten sei es gelungen, ökologische Ziele mit regionalen Interessen zu verbinden und die Fläche um 150 Hektar zu erweitern. Künftig würden zudem gezielte Beweidung und Mahd die Pflegemaßnahmen unterstützen und zur nachhaltigen Sicherung der biologischen Vielfalt beitragen, teilte das Ministerium mit.

"Mit der Ausdehnung werten wir den Schutzstatus der Flächen auf, stärken die Artenvielfalt und setzen über den Schutz der dortigen Moore einen wichtigen Schritt für den Klimaschutz, da Moore große Mengen Kohlenstoff speichern. Sie tragen außerdem zum Grundwasserschutz bei, was in Zeiten längerer Hitzeperioden besonders wertvoll ist", sagte Umweltminister Totschnig.