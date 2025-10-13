Schlepper crashte in Mauer: Elf Verletze

Ein Schlepper wurde in der Nacht auf Montag nach einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt 11 Verletzten bei Andau mit insgesamt elf Verletzten festgenommen.

Bgld. Die ungarische Polizei hatte den Lenker aus Pakistan über die Grenze verfolgt, dann prallte der Transporter - der ebenfalls ein ungarischen Kennzeichnen hatte - gegen ein Gebäude und wurde im Wagen eingeklemmt. Unter den verletzten Migranten waren zwei Mädchen im Alter von sieben und zehn Jahren.

Flucht vor der ungarischen Polizei

Die Exekutivbeamten wollten das Fahrzeug bei Jánossomorja noch in Ungarn anhalten, dann flüchtete der Schlepper allerdings nach Österreich, verlor gleich über der Grenze in Andau im Burgenland die Kontrolle über den Wagen und krachte in ein landwirtschaftliches Gebäu sowie fünf Erwachsene aus Afghanistan mit zwei Mädchen im Volksschulalter. Sie alle wurden verletzt und von der Rettung in das AKH und das Donauspital in Wien sowie das Krankenhaus in Eisenstadt gebracht.

Der schwer verletzte Chauffeur der Schlepper-Mafia musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen werden. Er wurde festgenommen und wird im Spital von der Polizei überwacht. Die Erhebungen laufen noch.