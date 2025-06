Zwei Pkw prallten auf der B10 aus noch ungeklärter Ursache frontal aufeinander.

Bei einem schweren Unfall auf der B10 zwischen Parndorf und Neudorf (Bezirk Neusiedl am See) kollidierten am Samstag zwei Autos frontal. Eine Person starb noch an der Unfallstelle, eine weitere wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins KH Eisenstadt gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar.

Die Budapester Straße musste vorübergehend voll gesperrt werden.