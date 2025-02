"Ciao" - Neue Öffi-App für die Ostregion ist da

Die neue "ciao App" wurde heute eingeführt, mit der man mit nur einem Klick öffentlich in der ganzen Ostregion unterwegs sein kann.

Seit 10. Februar gibt es ein neues digitales Service für den öffentlichen Verkehr: die ciao App. Damit können Fahrgäste im gesamten VOR-Kernverbundgebiet ihre Öffi-Tickets so einfach wie noch nie erwerben - ab sofort genügt nur ein Klick zum Check-in/Check-out über das Smartphone. Somit spart man sich den lästigen Weg zum Automaten oder Schalter. Das Service wird bereitgestellt von der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR), den Wiener Linien und den Wiener Lokalbahnen (WLB), wobei auch Verbindungen der ÖBB und WESTbahn mit ciao nutzbar sind.

Die Vorteile von ciao auf einen Blick

kein Ticketkauf am Schalter oder Automaten nötig - Check-in per App

einfache und intuitive Bedienung - mit einem Klick ein- und auschecken

automatische Tarifberechnung - immer zum günstigsten Preis unterwegs

alle Kosten im Blick - die ciao App stellt alle Preise übersichtlich dar

Integration bestehender Zeitkarten - künftig auch VOR- und WLB-Zeitkarten

Gruppenfunktion - Mitnahme bis zu zwölf Fahrgäste und auch Hunde

"Mit ciao bündeln Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen und VOR ihre Expertise und setzen neue Maßstäbe im digitalen Ticketing für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr", erklären Karin Zipperer und Alexander Schierhuber, Geschäftsführung des VOR.

So funktioniert ciao

Die ciao-App einfach aufs Smartphone laden, registrieren und Zahlungsmittel (Kreditkarte/Debitkarte) hinterlegen - schon kann man flexibel und spontan mit den Öffis durch die Ostregion fahren. Die App erkennt beim Öffnen automatisch, welche die nächstgelegene Haltestelle ist. Mit nur einem Klick auf Check-in startet bereits die Fahrt und ein vorläufiges Ticket wird angezeigt. Wichtig: Der Check-in muss vor dem Passieren der Entwertersperren (zB bei der U-Bahn) erfolgen.

Während der Fahrt erfasst ciao die Strecke automatisch per GPS und im unterirdischen Bereich via Bluetooth. Am Weg zum Ziel kann man selbstverständlich das öffentliche Verkehrsmittel wechseln. Am Zielort einfach per Check-out aussteigen - woran man im Notfall auch erinnert wird.

Die finale Abrechnung erfolgt tagesbasiert: Statt einzelner Tickets wird automatisch der günstigste Tarif berechnet - etwa eine Tageskarte, wenn mehrere Fahrten an einem Tag unternommen wurden.

Stimmen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland

"Wien verfügt über eine der besten Öffi-Infrastrukturen Europas. Daher setzen wir mit ciao auch beim digitalen Ticketing auf eine praktische, innovative Lösung, die das bestehende Ticketangebot ideal verknüpft", so Wiens Öffi-Stadtrat Peter Hanke. "Die App stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung des Ticketsystems dar. Das ist nicht nur komfortabel, sondern auch das ideale Angebot für alle, die gelegentlich Öffis nützen."

"Mit ciao ist der Ticketkauf so einfach wie noch nie", ergänzt der niederösterreichische Verkehrslandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer. "Die App erkennt automatisch, ob Fahrgäste mehrfach am Tag unterwegs sind und verrechnet dann statt Einzelfahrten den günstigeren Tarif einer Tageskarte. So wird die Nutzung der Öffis für spontane und mehrfache Fahrten deutlich einfacher und preiswerter."

"Die ciao App bietet übrigens neben ihrer Einfachheit eine Funktion, die den öffentlichen Verkehr noch familien- und gruppenfreundlicher macht", erklärt Burgenlands Mobilitätslandesrat Heinrich Dorner. "Mit nur einem Account können Tickets für bis zu zwölf Personen gekauft werden - ideal für Familienausflüge oder Gruppenfahrten. Das ist ein klarer Vorteil für alle, die gemeinsam unterwegs sind."