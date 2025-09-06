Alles zu oe24VIP
Hammer-Fund: Drogen-Lenker ohne Schein erwischt - DAS alles hatte er noch dabei
Volles Paket

Hammer-Fund: Drogen-Lenker ohne Schein erwischt - DAS alles hatte er noch dabei

06.09.25, 12:16
Bei einer Verkehrskontrolle in Wien wurde ein 43-jähriger Mann mit einer größeren Menge Drogen, Bargeld und elektronischen Geräten aufgegriffen. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, der Mann besitzt keinen Führerschein. 

Die Landesverkehrsabteilung führte gestern Abend eine Schwerpunktaktion durch, als Beamte auf ein Fahrzeug mit leicht offenstehendem Kofferraumdeckel aufmerksam wurden.

Der 43-jährige Lenker aus Österreich legte ein auffälliges Verhalten an den Tag und hatte stark gerötete Augen. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten eine größere Menge Suchmittel, darunter Crystal Meth und Liquid Ecstasy, sowie rund 5.600 Euro Bargeld. Außerdem wurden mehrere Mobiltelefone, Notebooks und Bankomat- sowie Kreditkarten sichergestellt.

Keine Fahrerlaubnis UND technische Mängel

Es stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Zudem verweigerte er die Vorführung vor den Amtsarzt. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten die Beamten mehrere gravierende technische Mängel.

Festnahme und Ermittlungen

Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Weitere Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, Ermittlungsbereich Suchmittelkriminalität geführt.

