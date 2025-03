Das würden Österreicher mit Lottogewinn machen

Was tun mit einem Hauptgewinn im Lotto - eine Frage, die sich wohl nicht vielen Österreichern stellt.

Das Linzer Meinungsforschungsinstitut IMAS hat sie dennoch erhoben. An erster Stelle steht das Verwirklichen von Traumreisen (34 Prozent), an letzter Investitionen in Aus- und Weiterbildung (ein Prozent), so das am Freitag veröffentlichte Ergebnis. Acht Prozent meinten, nicht zu wissen, was sie mit einem Hauptgewinn anfangen würden.

Für 58 Prozent der 1.000 persönlich Interviewten steht jedenfalls fest, dass der Geldregen, konkret nannte IMAS zwei Millionen Euro, glücklicher machen würde. Den Gewinn würde aber nicht jeder nur für sich ausgeben. 28 Prozent gaben an, der Familie, Kindern und Enkelkindern davon etwas abzugeben. 24 Prozent hätten vor, das Geld anzulegen, 23 Prozent in Immobilien zu investieren. 16 Prozent würden es sich aber auch nur gut gehen lassen und ihr neues Leben genießen. In Richtung Alter blickte kaum jemand, nur zwei Prozent möchten dezidiert in eine Pensionsvorsorge Geld stecken, so ein Überblick über die spontanen Antworten.

Gefragt, ob ein Hauptgewinn Auswirkungen auf ihr Berufsleben haben würde, meinten 38 Prozent der Erwerbstätigen, weiter Vollzeit zu arbeiten. 32 Prozent denken, auf Teilzeit zu reduzieren, 18 Prozent wollen Privatier werden, zwölf Prozent machten keine Angaben.