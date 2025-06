× Der LIVE-Ticker zur Vienna Pride: Parade beginnt mit Gedenken an Graz-Opfer

Die jährliche Regenbogenparade startet heuer zum 29. Mal auf der Wiener Ringstraße. Gefeiert wird für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Heterosexuelle, Trans-, Cis-, Inter- und queere Personen.

Als größte jährlich stattfindende Demonstration Österreichs setzt die Regenbogenparade ein Zeichen für eine Gesellschaft von Wertschätzung, Anerkennung und gleichen Rechten – unabhängig von sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsmerkmalen.

Gedenken an die Opfer von Graz

In Gedenken an die Opfer von Graz beginnt die Parade in Stille. Die Veranstalter rufen alle Teilnehmer dazu auf, bis hinter das Parlament ohne Musik, ohne Jubel - als ruhiger Gedenkzug Anteilnahme zu zeigen. Die in den beiden Tagen zuvor im Pride Village angefertigten Trauerbanner werden an der Paradenspitze bis zum Parlament getragen und dort niedergelegt.

Zwischen Rathausplatz/Burgtheater und Franz-Josefs-Kai

Die teilnehmenden Gruppen sammeln sich ab 9:30 Uhr zwischen Rathausplatz/Burgtheater und Franz-Josefs-Kai und bringen sich in die Startaufstellung. Die Parade setzt sich um 12:00 Uhr in Bewegung und umrundet die gesamte Ringstraße entgegen der Fahrtrichtung.

Die Route führt über das Parlament, den Heldenplatz, die Wiener Staatsoper, den Stubenring, die Urania, den Schwedenplatz, den Franz-Josefs-Kai, die Börse, die Universität Wien zurück zum Rathausplatz, wo die Pride Celebration stattfindet.

Spitze des Demonstrationszuges um 16 Uhr

Um 15:00 Uhr hält der Paradenzug für den Moment des Gedenkens an den Amoklauf von Graz inne. Die Spitze des Demonstrationszuges wird gegen 16:00 Uhr wieder am Rathausplatz erwartet, das Ende etwa drei bis vier Stunden später.

Ab 18:30 Uhr findet im Pride Village am Rathausplatz die Pride Celebration mit Ansprachen von Aktivisten und Politikern statt. Die Pride Celebration beginnt mit einem weiteren Moment des Gedenkens.

