Pride Month: Madonna lässt auf Instagram Nippel bitzen

Die Queen of Pop spielt in den sozialen Netzwerken einmal mehr mit ihren weiblichen Reizen. Den Fans gefällt, was sie sehen.

Pop-Ikone Madonna (66) sorgt einmal mehr für Aufsehen – und für Applaus. Mit einem neuen Instagram-Posting zeigte sich die Queen of Pop gewohnt selbstbewusst, sinnlich und stilbewusst: Auf einer Reihe verführerischer Fotos posiert sie auf einem Bett, umgeben von weißen Blumen, in einem Hauch von Kleidung – und mit einer klaren Botschaft.

In einem engen weißen Tanktop, das ihre Silhouette betont, kombiniert mit transparenter Spitzenunterwäsche und halterlosen Strümpfen, inszeniert sich Madonna ganz im Stil einer Femme fatale. Ihre blonden Locken fallen locker über die Schultern, der Blick: fordernd, aber spielerisch. Dazu schreibt sie: „Love the skin you're in. Happy Pride“

Ein Statement für Selbstakzeptanz und Vielfalt – nicht nur im Pride-Monat. Dass dabei der eine oder andere Nippelblitzer zu sehen ist? Ganz Madonna. Provokation mit Botschaft gehört zu ihrem künstlerischen Markenzeichen.

„Veronica Electronica“ kommt im Juli

Mit dem Hashtag #VeronicaElectronica deutet die Pop-Ikone außerdem an, dass es musikalisch bald Nachschub gibt: Am 25. Juli erscheint ihr lange erwartetes Remix-Album, das an das stilprägende Werk „Ray of Light“ (1998) anschließen soll. Fans dürfen sich also nicht nur auf visuelle Reize, sondern auch auf neue Sounds freuen.

Familienmensch mit Ecken und Kanten





Nur wenige Tage vor dem aufsehenerregenden Shooting-Posting gedachte Madonna auf Instagram ihrem Vater Silvio Ciccone, der kürzlich seinen 94. Geburtstag feierte. In einer emotionalen Bilderserie bedankte sie sich bei ihm – nicht mit großen Worten, sondern mit einer kraftvollen Lebenshaltung: „Danke, dass du mir deine Null-F**-Mentalität vererbt hast“**, schrieb sie – eine Haltung, die ihr half, sich seit über vier Jahrzehnten in der Entertainmentwelt durchzusetzen.

Mehr als 20 Millionen Follower verfolgen auf Instagram, wie die Sängerin regelmäßig Grenzen verschiebt – sei es in der Kunst, in der Mode oder im Umgang mit dem Älterwerden.

Einmal Madonna, immer Madonna

Auch mit 66 bleibt Madonna sich treu: unangepasst, selbstbestimmt, furchtlos. Ob mit Nippelblitz oder Neuveröffentlichung – sie ist und bleibt ein popkulturelles Phänomen, das sich nicht festlegen lässt. Und das zeigt sie auch mit diesem Posting: Liebe deinen Körper, liebe dich selbst – und feiere das Leben.