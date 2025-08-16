Diebstahl in Spielberg! Zwei Slowaken bei der MotoGP festgenommen

Spielberg, Bezirk Murtal. In der Nacht von Freitag auf Samstag, 16. August 2025, kam es bei der MotoGP auf einem Campingplatz zu einem Diebstahl aus einem unversperrten Fahrzeug.

Polizisten nahmen nach einer Fahndung mittels Drohne zwei tatverdächtige Slowaken fest und suchen nach weiteren Opfern.

Ein Besucher der MotoGP hielt sich gegen 01:15 Uhr in seinem Camping-Bus auf, als er Geräusche in seinem Fahrzeug wahrnahm. Dabei konnte er beobachten, wie eine unbekannte Person Bargeld aus seiner Geldtasche entnahm. Als der Tatverdächtige bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er gemeinsam mit einer weiteren Person in ein nahegelegenes Maisfeld. Das Opfer verständigte umgehend die Polizei und meldete den Diebstahl.

Polizeidrohne fand Täter

Mehrere Streifen führten eine sofortige Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen durch. Aufgrund der Dunkelheit kam auch eine Polizeidrohne mit Infrarottechnik zum Einsatz. Durch diese wurden beide Slowaken lokalisiert und im Anschluss festgenommen.

Opferaufruf

Im Zuge der Ermittlungen stellten Polizisten fest, dass die beiden festgenommenen Slowaken zumindest zwei weitere Einschleichdiebstähle im Bereich des Campingplatzes begangen haben dürften. Weitere mögliche Opfer werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Knittelfeld zu melden.