Alle Dienste betroffen: AMS hat am 9.Mai geschlossen

Kunden und Kundinnen des AMS müssen in den kommenden Tagen Geduld haben. Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat am 9. Mai geschlossen.

Die digitalen Dienste wie der e-Job Room oder das e-AMS Konto werden vom 8. Mai 2025 (17.00 Uhr) bis Sonntag, dem 11. Mai 2025 (24.00 Uhr) eingestellt, teilte das AMS am Mittwoch in einer Aussendung mit. Ziel sei eine "digitalen Modernisierung der Geschäftsprozesse" in diesen Tagen.

Laut dem für das technische Informationsmanagement zuständigen Abteilungsleiter des AMS, Andreas Lidl, können die Wartungsarbeiten nur umgesetzt werden, wenn alle Systeme heruntergefahren werden. Alle Services stehen ab Montag, dem 12. Mai 2025 wieder wie gewohnt zur Verfügung. Für Kunden und Kundinnen werde der Schließtag keine Folgen haben. Ab dem 12. Mai werden die Anliegen der Kundschaft wie üblich wieder bearbeitet werden.