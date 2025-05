The Baseballs rocken die Petticoats in Linz

The Baseballs sind eine Band, die sowohl im Rock-’n’-Roll -Stil covert, als auch eigene Lieder in diesem Stil schreibt.

Linz. Neues Motto, neues Glück: Rock den Petticoat, roll die Tolle, die Berliner Rockabilly-Experten übernehmen wieder die Party-Kontrolle.Mit „Umbrella“ haben The Baseballs 2009 gezeigt, wie moderne Hits im Fifties-Style funktionieren können. „Die Musik aus den 50ern und 60ern war einfach großartig“, so die Musiker. „Wir haben uns gefragt: Wie können wir diesen Sound in die Gegenwart holen – und vor allem einer neuen Generation näherbringen?“ Der Anspruch von The Baseballs ist, dass ihre Version auch dann funktioniert, wenn man das Original gar nicht kennt.The Baseballs duften vor 14.000 Hardcore-Roxette-Fans im Stadion ihre Version von ,The Look‘ spielen. "Und oben in der Loge stehen Marie und Per – und tanzen dazu. Das war wirklich ein kleiner Ritterschlag", blicken die Wahlberliner gerne zurück. Am Freitag, 9. Mai, machen sie im Zuge ihrer Tour Halt im Linzer Posthof. Beginn: 20 Uhr.