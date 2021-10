Dompfarrer Toni Faber erklärt Allerheiligen

Zu Allerheiligen und Allerseelen gedenken wir unserer Toten – seit über 1.000 Jahren.

Uralte Tradition. Allerheiligen, eines der katholischen „Hochfeste“ und von allen christlichen Glaubensrichtungen gefeiert, entstand eigentlich aus einer Notlösung. Nachdem es in den ersten Jahrhunderten nach Christi fast schon eine Inflation an Heiligen gab, wurde es immer schwieriger, jedem einzelnen einen Gedenktag im Jahr zu geben. Deshalb wurde bereits zu Beginn des siebenten Jahrhunderts von Papst Bonifatius IV. ein Tag installiert, an dem einmal im Jahr alle Märtyrer gefeiert werden. Damals war dieser Tag noch im Frühjahr.



Hundert Jahre später wurde das Fest für „die verherrlichten Glieder der Kirche, die schon zur Vollendung gelangt sind“, wie es in der Liturgie heißt, auf den 1. November festgelegt. Im 10. Jahrhundert kam dann noch Allerseelen dazu, der Gedenktag für alle Verstorbenen, die sich erst im Purgatorium befinden und noch auf den Himmel zu warten haben.







