Doppelt so schnell: Zwei Autos von Rasern beschlagnahmt

Beide Lenker waren auch ihre Führerscheine los.

Die Polizei hat am Wochenende in Oberösterreich wieder zwei Raser-Autos beschlagnahmt: Am Sonntag wurde in Buchkirchen ein 20-Jähriger mit 141 statt der erlaubten 70 km/h erwischt.

Zuvor war auf der Innkreisautobahn im Bereich Sattledt, beides Bezirk Wels-Land, ein 36-Jähriger mit 161 Sachen bei erlaubten 80 km/h unterwegs, berichtete die Polizei. Beiden Lenkern wurden Führerschein und Fahrzeug vorläufig abgenommen.

Damit gab es im Februar bereits mindestens drei Fälle, in denen Raser-Fahrzeuge beschlagnahmt worden sind. Erst vor zwei Wochen war einem 18-Jährigen der Wagen abgenommen worden. Der junge Lenker war auf der Innkreisautobahn mit 200 km/h vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und baute nach riskanten Fahrmanövern einen Unfall mit zwei Verletzten.