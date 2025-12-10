Drogenring in Wien gesprengt: Sieben Festnahmen

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen Kroaten, Bosnier und Serben.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen im Suchtgiftmilieu ist es dem Landeskriminalamt Wien, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), gelungen, sieben mutmaßliche Drogendealer festzunehmen. Insgesamt wurden rund 20 kg Marihuana, 10,5 kg Kokain, 3 kg Haschisch, etwas Speed sowie 70.540 Euro Bargeld sichergestellt.

Am 25. November wurde ein 30-jähriger Kroate nach einem Drogendeal in einer Wohnung in Meidling festgenommen. Drei Käufer wurden in diesem Zusammenhang angezeigt.

Alle Beschuldigten sitzen in Haft

Nur einen Tag später erfolgten sechs weitere Festnahmen von Tatverdächtigen im

Alter zwischen 21 und 38 Jahren, alle aus Serbien und Bosnien. Drei Männer wurden mittags in einer Wohnung in Floridsdorf verhaftet, die weiteren drei am späten Nachmittag in einer Wohnung in der Brigittenau. Insgesamt wurden vier Wohnungen durchsucht, wobei der Großteil Drogen sichergestellt wurde. Die Beschuldigten selbst hatten nur geringe Mengen bei sich.

In der Vernehmung zeigten sich zwei Tatverdächtige geständig, die übrigen verweigerten bisher die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden alle sieben Männer in eine Justizanstalt gebracht.