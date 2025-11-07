Linienbusfahrer mit Säure attackiert -Täter flüchtet in Türkei

Ein 40-Jähriger konnte festgenommen werden, sein Komplize wird mit Europäischem Haftbefehl gesucht.

NÖ. Zwei Männer haben einem Linienbuslenker in Bad Vöslau (Bezirk Baden) Säure ins Gesicht gespritzt. Der 47-Jährige wurde nach der Attacke am 3. Oktober schwer verletzt ins Spital gebracht. Einer der beiden Verdächtigen wurde drei Tage später festgenommen. Der 40-Jährige wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.

Sein Komplize dürfte sich laut Polizeiaussendung von Freitag in seine Heimat Türkei abgesetzt haben. Nach ihm wird mittels Europäischem Haftbefehl gefahndet.

Die beiden Verdächtigen sollen am Abend des 3. Oktober den Chauffeur in dessen Pause im Bereich des Bahnhofs Bad Vöslau zunächst verbal attackiert haben. Kurze Zeit später soll das Duo zum Bus zurückgekehrt sein und den Lenker, der im Fahrzeug saß, mit Säure angegriffen haben.

Der 47-Jährige wurde zunächst ins Landesklinikum Baden gebracht und anschließend ins AKH Wien transportiert. Im Zuge der Ermittlungen wurden zwei Männer im Alter von 39 und 40 Jahren als Verdächtige namentlich ausgeforscht. Gegen das Duo aus dem Bezirk Baden besteht der Verdacht der absichtlich schweren Körperverletzung.